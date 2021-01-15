Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В МЧС сообщили о снижении числа пожаров в России в 2020 году
Общество
Во всех регионах России с 18 января возобновятся очные занятия в школах
Общество
Попова анонсировала скорую регистрацию третьей вакцины от коронавируса в России
Авто
Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году
Общество
Роспотребнадзор выявил почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса в России
Экономика
Минфин начал разрабатывать стратегию развития финрынка до 2030 года
Общество
Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за непогоды
Общество
Протяженность дорожных заторов в Москве достигла 35 км
Туризм
Сейшельские острова откроют границы для привитых от COVID-19 туристов

Глава Минкульта выразила соболезнования в связи со смертью Грачевского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский был настоящим волшебником, подарившим счастливое детство многим детям. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова в пятницу, 15 января и выразила соболезнования в связи с его смертью.

«Всехный» папа: умер Борис Грачевский
Один из создателей «Ералаша» стал жертвой пандемии COVID-19

«Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившем счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег», — процитировала Любимову пресс-служба министерства.

Министр отметила, что Грачевский был выдающимся организатором, неравнодушным и увлеченным человеком. По ее словам, он тонко чувствовал людей и без остатка отдавался любимому делу.

Любимова также выразила глубокие соболезнования родным и близким Грачевского.

Грачевский скончался в Москве 14 января. С конца декабря он находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19.

Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман выразил соболезнования и назвал Грачевского художником на все времена.

Российский актер Валерий Гаркалин сообщил, что новость о смерти Грачевского ввела его в состояние отчаяния.

Советский и российский актер эстрады, театра и кино Геннадий Хазанов признался, что ему тяжело каким-либо образом реагировать на смерть Грачевского и есть только горькие слова сожаления.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур добавил, что для него смерть Грачевского это тоже большой удар и потеря.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021