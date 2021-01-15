Глава Минкульта выразила соболезнования в связи со смертью Грачевского

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский был настоящим волшебником, подарившим счастливое детство многим детям. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова в пятницу, 15 января и выразила соболезнования в связи с его смертью.

«Самая добрая память о Борисе Юрьевиче, настоящем волшебнике, подарившем счастливое детство многим советским и российским детям, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег», — процитировала Любимову пресс-служба министерства.

Министр отметила, что Грачевский был выдающимся организатором, неравнодушным и увлеченным человеком. По ее словам, он тонко чувствовал людей и без остатка отдавался любимому делу.

Любимова также выразила глубокие соболезнования родным и близким Грачевского.

Грачевский скончался в Москве 14 января. С конца декабря он находился в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19.

Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман выразил соболезнования и назвал Грачевского художником на все времена.

Российский актер Валерий Гаркалин сообщил, что новость о смерти Грачевского ввела его в состояние отчаяния.

Советский и российский актер эстрады, театра и кино Геннадий Хазанов признался, что ему тяжело каким-либо образом реагировать на смерть Грачевского и есть только горькие слова сожаления.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур добавил, что для него смерть Грачевского это тоже большой удар и потеря.