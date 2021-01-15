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Винокур назвал смерть Грачевского большим ударом и потерей

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Народный артист РСФСР Владимир Винокур в четверг, 14 января, прокомментировал телеканалу РЕН ТВ смерть кинорежиссера и сценариста, худрука «Ералаша» Бориса Грачевского.

«Я поражен, потому что Боря — энергичный человек, который принес радость детям. Очень добрый человек. Для меня это тоже большой удар и потеря», — сказал артист.

Вечером стало известно, что в Москве на 72-м году жизни скончался художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Последние две недели он провел в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря. Об обнаружении у него коронавируса он рассказал за неделю до своей госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день о состоянии супруга рассказала его жена. По ее словам, тогда Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии.

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