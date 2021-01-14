В Москве скончался Борис Грачевский

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, который ранее был госпитализирован с COVID-19, скончался в Москве. Об этом в Facebook сообщил его друг киновед Вячеслав Шмыров в четверг, 14 января.

Грачевский ушел из жизни в возрасте 71 года. Последние две недели он провел в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

«Ковида, как мне показалось, поначалу он не боялся, потом стал бояться. И ковид не заставил себя ждать… Светлая память светлому человеку Боре Грачевскому!» — написал Шмыров на своей странице.

О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря. Об обнаружении у него коронавируса он рассказал за неделю до своей госпитализации. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. В тот же день о состоянии супруга рассказала его жена. По ее словам, тогда Грачевский находился в стабильно тяжелом состоянии.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.