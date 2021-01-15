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Хазанов отреагировал на сообщения о смерти Грачевского

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Советский и российский актер эстрады, театра и кино Геннадий Хазанов в беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 14 января, высказался о смерти режиссера Бориса Грачевского.

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«Я знал, что у него тяжелое состояние. Мне очень тяжело говорить. Я ничего, кроме горьких слов сожаления, сказать не могу», — сказал собеседник телеканала.

Режиссер, художественный руководитель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер в четверг, 14 января, в возрасте 71 года.

Как рассказал агентству городских новостей «Москва» председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин, причиной смерти режиссера стал коронавирус. Последние две недели Грачевский провел в больнице, он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман. Он назвал Грачевского художником на все времена.

Грачевский был советским и российским режиссером и сценаристом, автором проекта «Социальная реклама», а также руководителем журнала «Ералаш» с 2002 года.

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