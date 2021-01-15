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Гусман выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

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Телеведущий, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 15 января, выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Бориса Грачевского и назвал его художником на все времена.

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«Когда из жизни уходит сильный, может быть, не по цифрам, но молодой отец, молодой муж, молодой режиссер, один из создателей «Ералаша», человек с замечательным талантом — это ужасно. Он добрый, веселый, любимый человек. Это ужасно, потому что он сгорел быстро», — приводит телеканал слова основателя кинопремии «Ника».

Гусман признался, что, узнав о госпитализации Грачевского, надеялся на его выздоровление. Он выразил соболезнования родным и близким режиссера.

«У него осталось огромное количество планов, свершений, новых идей, новых сценариев. То, что он сделал, будет ему памятью и памятником. Потому что он из тех замечательных художников, которые живут для всех и останутся на все времена», — заключил Юлий Гусман.

Режиссер Борис Грачевский скончался вечером в четверг, 14 января, в возрасте 71 года. Он был госпитализирован с коронавирусом в конце декабря в тяжелом состоянии, находился в реанимации. Как напоминает НСН, Грачевский был советским и российским режиссером и сценаристом, автором проекта «Социальная реклама», а также руководителем журнала «Ералаш» с 2002 года. Он является автором таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Кроме того, он создал ряд документальных фильмов.

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