«Всехный» папа: умер Борис Грачевский

Он был счастливым отцом четырех детей, младшему из которых еще не исполнилось и года. Но Борис Грачевский был больше, чем обычным родителем — более сорока лет он нес детям смех и улыбки. Он был, как говорят сами дети, «всехным» папой — благодаря придуманному им в 1974 году вместе с Александром Хмеликом самому веселому малометражному кино, киножурналу «Ералаш». Впрочем, он явно понимал свое призвание еще раньше, когда работал администратором на съемках великих киносказок Александра Роу. Вчера ночью, 14 января Бориса Юрьевича не стало — организм не выдержал борьбы с коронавирусом. Инфекцию кинематографист подхватил в конце декабря и сначала лечился дома, но потом его отправили в реанимацию. «Известия» вспоминают самого веселого человека страны, сделавшего детство нескольких поколений еще чуточку ярче.

Он не гонялся за чинами и наградами — хотя был отмечен и орденами, и званием залуженного артиста. Лучшей наградой для него всегда оставалась бескорыстная любовь главных его зрителей, «мальчишек и девчонок, а также их родителей». Артистом же он стал по-настоящему народным еще тогда, когда его веселые короткометражки смотрели даже уже не мамы и папы, а бабушки и дедушки нынешних маленьких поклонников и поклонниц . Сам он оставался молод душой и телом до самого конца — пока болезнь не свалила его внезапно, коварно, как это всегда бывает с недугами, подобными нынешней пандемии.

«Всехный» папа Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский в рабочем кабинете Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Бессменный худрук

«Ералаш» задумывался как детская версия сатирического журнала «Фитиль», но со временем перегнал его в популярности. В 74-м Грачевскому было 25 лет. До своего главного проекта он помогал на съемках Александру Роу, Марку Донскому и Василию Шукшину. Был старшим администратором и заместителем директора съемочной группы, хотя к этому времени так и не закончил ВГИК. Диплом он получил только через 23 года, а всё это время на руках была только «корочка» токаря.

Дмитрий Харатьян, народный артист России: Это трагедия, беда... Вроде он уже на поправку шел. И вот... Коварная болезнь! С Борей мы снимались в декабре в одном шоу, он меня уверял, что уже переболел ковидом, рекомендовал врача, который может удаленно помочь. Я спрашивал Борю: «А ты на антитела сдал?» — «Да нет, чего сдавать, это был точно ковид». И буквально через полторы недели он заболевает уже на самом деле. Может даже это на том шоу и произошло, потому что он был без маски, беспечный, думал, что всё уже позади.После шоу я ему прислал фотографии, которые снял, а он мне в ответ надпись из «Ерашала» — «Всё!», которая после каждой серии показывалась вместо слова «Конец». И это сейчас уже воспринимается трагично.Для нашего народа имя Грачевского, конечно, связано с «Ералашем». Это наше детство, юность, для многих это часть жизни. Он олицетворение, символ «Ералаша». Это один из тех долгоиграющих проектов, который уцелел еще с советских времен — благодаря художественному руководству и энергии Грачевского. Он ни дня не проводил без «Ералаша». В каждой встрече, в каждом разговоре так или иначе упоминался «Ералаш». Для него это был не коммерческий проект, а отдушина, он любил его всем сердцем и душой. Это была его миссия. И смог удержать его на высоком уровне. Но думаю, что и теперь «Ералаш» уцелеет и будет жить. Хотя бы в память о нем.

«Ералаш» — собственная инициатива Грачевского. Миниатюры киножурнала снимаются до сих пор: сейчас они показывают блогеров, селфи и смартфоны, тогда же присутствовали приметы советского быта.

«Ни родителей, ни вожатых, ни учителей — никого нельзя было трогать. Мы всё время выкручивались. Снимали со школьников в кадре пионерские галстуки, так как не хотелось никаких атрибутов. Когда началась перестройка, нам говорили: "А как вы-то будете меняться, "Ералаш"?" А нам-то зачем? Но в какой-то момент я понял, что часть мозга у нас была отморожена, мы многого сами себе не позволяли», — вспоминал об этом времени Грачевский, беседуя с «Известиями».

«Всехный» папа Съемки серии «Юная волшебница» детского юмористического журнала «Ералаш», 2005 год Фото: ТАСС/Наталья Колесникова

Проект не сразу попал на телевидение: сначала эпизоды «Ералаша» показывали в кинотеатрах. При этом создателям приходилось обходить и цензурные препоны: на малом экране треть отснятых сюжетов была запрещена к показу. На каждый выпуск киножурнала заводился свой формуляр в картотеке Центрального телевидения. Но и через этот барьер удалось пробиться — советские люди уже полюбили «Ералаш» и хотели его видеть.

Игорь Ясулович, народный артист России: Он был действительно человеком дела — энергичным, хватким, жизнерадостным. Именно он в свое время не позволил «Ералашу» не заглохнуть, это о многом говорит. Все это начиналось еще с Александра Хмелика, насколько я понимаю, Грачевский ему в свое время очень помог — сыграл большую роль в становлении этого детского тележурнала. Потом, когда Хмелика не стало, Борис Юрьевич подхватил это дело и просто замечательно им руководил все эти долгие годы. Набрал команду, нашел идеальных режиссеров, постоянно думал над темами выпусков. Менялось не только время вокруг нас — вместе с ним менялся и «Ералаш», рассказывал детям разных поколений не просто занимательное, но и актуальные для них истории. Киностудия им. Горького в советские времена называлась Киностудией детских и юношеских фильмов. Долгое время она была в угасающем состоянии, и как раз Грачевский своей энергией, съемками «Ералаша», на мой сторонний взгляд, поддерживал ее на плаву. Именно его журнал был делом, которое позволяло говорить о том, что у нас существует детский кинематограф. Борис Юрьевич был высокий профессионал, замечательный и доброжелательный человек. Очень жалко, что уходят такие люди.

«Вам позвонят, сказало начальство. Я стоял, как облитый помоями. Что делать? Куда мне позвонят? В итоге не позвонили, просто 8 марта вдруг показали по телевизору 38 минут "Ералаша". И это был реальный шок. Если бы тогда измерялись рейтинги, они бы зашкалили», — говорил Грачевский.

Режиссер всегда очень много общался с детьми, слушал их истории, чтобы понимать, что их волнует и тревожит. Именно поэтому «Ералаш» не мог не меняться — он всегда оставался на злобу дня. «Сказать честно, главнее главного в жизни — внимание к детям», — говорил кинематографист.

Сатира и драма

Хотя Грачевский большую часть жизни создавал сюмористические ленты, он снял две драматические картины — «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». И в том, и в другом фильме он отступается от привычного амплуа режиссера-сатирика.

«Всехный» папа Съемки кинофильма «Крыша» Фото: Каропрокат

Первый повествует «о трех подружках, которые из-за своего максимализма и пофигизма взрослых оказываются на краю крыши», второй — мелодрама о поздней любви композитора с мировым именем и молодой девушки из глубинки.

И все же даже в страшной подростковой «Крыше» Грачевский остался верен себе. В оригинальном сценарии девочки погибают, но режиссер переписал финал. «Ни один ребенок, ни один взрослый не должен прерывать свою жизнь — вот главный мой постулат», — объяснил он свое решение.

Юлия Рутберг, народная артистка России Он обладал прекрасным чувством юмора, был человеком светлым. Мы почти каждый год с ним виделись в «Орленке», и его очень любили дети, с которыми он общался. Огромное количество детей, которых он выбирал для съемок в «Ералаше», становились звездами. У него был очень точный режиссерский взгляд на детей. Это большая редкость.Боря любил шутить, любил жить. Был настоящим жизнелюбом. Рядом с Грачевским никогда не приходило в голову слово «смерть». Только «праздник», «веселье»... Поэтому у меня даже не укладывается это печальное известие в голове.Он даже никогда не ассоциировался со своим возрастом. Потому что он был очень энергичен, всегда много всего успевал. Очень, невероятно жалко! Я аболютно ошарашена.

Грачевский снимал и документальные фильмы — он автор проекта «Социальная реклама». Кроме того, кинематографист часто председательствовал на конкурсе «Видеобитвы» и принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов.

«Всехный» папа Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова