«Всехный» папа: умер Борис Грачевский
Он был счастливым отцом четырех детей, младшему из которых еще не исполнилось и года. Но Борис Грачевский был больше, чем обычным родителем — более сорока лет он нес детям смех и улыбки. Он был, как говорят сами дети, «всехным» папой — благодаря придуманному им в 1974 году вместе с Александром Хмеликом самому веселому малометражному кино, киножурналу «Ералаш». Впрочем, он явно понимал свое призвание еще раньше, когда работал администратором на съемках великих киносказок Александра Роу. Вчера ночью, 14 января Бориса Юрьевича не стало — организм не выдержал борьбы с коронавирусом. Инфекцию кинематографист подхватил в конце декабря и сначала лечился дома, но потом его отправили в реанимацию. «Известия» вспоминают самого веселого человека страны, сделавшего детство нескольких поколений еще чуточку ярче.
Он не гонялся за чинами и наградами — хотя был отмечен и орденами, и званием залуженного артиста. Лучшей наградой для него всегда оставалась бескорыстная любовь главных его зрителей, «мальчишек и девчонок, а также их родителей». Артистом же он стал по-настоящему народным еще тогда, когда его веселые короткометражки смотрели даже уже не мамы и папы, а бабушки и дедушки нынешних маленьких поклонников и поклонниц. Сам он оставался молод душой и телом до самого конца — пока болезнь не свалила его внезапно, коварно, как это всегда бывает с недугами, подобными нынешней пандемии.
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский в рабочем кабинете
Бессменный худрук
«Ералаш» задумывался как детская версия сатирического журнала «Фитиль», но со временем перегнал его в популярности. В 74-м Грачевскому было 25 лет. До своего главного проекта он помогал на съемках Александру Роу, Марку Донскому и Василию Шукшину. Был старшим администратором и заместителем директора съемочной группы, хотя к этому времени так и не закончил ВГИК. Диплом он получил только через 23 года, а всё это время на руках была только «корочка» токаря.
«Ералаш» — собственная инициатива Грачевского. Миниатюры киножурнала снимаются до сих пор: сейчас они показывают блогеров, селфи и смартфоны, тогда же присутствовали приметы советского быта.
«Ни родителей, ни вожатых, ни учителей — никого нельзя было трогать. Мы всё время выкручивались. Снимали со школьников в кадре пионерские галстуки, так как не хотелось никаких атрибутов. Когда началась перестройка, нам говорили: "А как вы-то будете меняться, "Ералаш"?" А нам-то зачем? Но в какой-то момент я понял, что часть мозга у нас была отморожена, мы многого сами себе не позволяли», — вспоминал об этом времени Грачевский, беседуя с «Известиями».
Съемки серии «Юная волшебница» детского юмористического журнала «Ералаш», 2005 год
Проект не сразу попал на телевидение: сначала эпизоды «Ералаша» показывали в кинотеатрах. При этом создателям приходилось обходить и цензурные препоны: на малом экране треть отснятых сюжетов была запрещена к показу. На каждый выпуск киножурнала заводился свой формуляр в картотеке Центрального телевидения. Но и через этот барьер удалось пробиться — советские люди уже полюбили «Ералаш» и хотели его видеть.
«Вам позвонят, сказало начальство. Я стоял, как облитый помоями. Что делать? Куда мне позвонят? В итоге не позвонили, просто 8 марта вдруг показали по телевизору 38 минут "Ералаша". И это был реальный шок. Если бы тогда измерялись рейтинги, они бы зашкалили», — говорил Грачевский.
Режиссер всегда очень много общался с детьми, слушал их истории, чтобы понимать, что их волнует и тревожит. Именно поэтому «Ералаш» не мог не меняться — он всегда оставался на злобу дня. «Сказать честно, главнее главного в жизни — внимание к детям», — говорил кинематографист.
Сатира и драма
Хотя Грачевский большую часть жизни создавал сюмористические ленты, он снял две драматические картины — «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». И в том, и в другом фильме он отступается от привычного амплуа режиссера-сатирика.
Съемки кинофильма «Крыша»
Первый повествует «о трех подружках, которые из-за своего максимализма и пофигизма взрослых оказываются на краю крыши», второй — мелодрама о поздней любви композитора с мировым именем и молодой девушки из глубинки.
И все же даже в страшной подростковой «Крыше» Грачевский остался верен себе. В оригинальном сценарии девочки погибают, но режиссер переписал финал. «Ни один ребенок, ни один взрослый не должен прерывать свою жизнь — вот главный мой постулат», — объяснил он свое решение.
Грачевский снимал и документальные фильмы — он автор проекта «Социальная реклама». Кроме того, кинематографист часто председательствовал на конкурсе «Видеобитвы» и принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов.
Борису Грачевскому было чем гордиться в жизни, и он продолжал работать, чтобы сделать как можно больше. Но какому новому увлечению он ни отдавал бы дань, Грачевский всё равно так или иначе возвращался к «Ералашу», на котором выросло не одно поколение советских и российских детей. «Это моя жизнь. Как там у Высоцкого? "Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед ним". Я прожил честную жизнь».