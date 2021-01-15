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Гаркалин рассказал о последнем разговоре с Грачевским

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Российский актер Валерий Гаркалин рассказал телеканалу «360» в четверг, 14 января, о своем последнем разговоре с Борисом Грачевским, с которым находился в приятельских отношениях.

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«Он мне звонил где-то месяц назад, я узнал, что у него коронавирус, он жаловался, что заболел. Но мне казалось, что он всё-таки выкарабкается. Когда мы говорили, он был очень жизнерадостно настроен», — рассказал Гаркалин.

Актер признался, что новость о смерти Грачевского ввела его в состояние отчаяния. Он назвал смерть режиссера невосполнимой потерей.

«Уходят замечательные люди, которые так художественно осмысливали жизнь. И вот его журнал прекрасный детский («Ералаш». — Ред.) — он же останется после него теперь уже как наследие», — заключил актер.

Режиссер Борис Грачевский скончался вечером в четверг, 14 января, на 72-м году жизни. Последние две недели он провел в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Пациента перевели в реанимацию 31 декабря. Его состояние врачи оценивали как тяжелое.

Борис Грачевский — режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств России. Он был известен в первую очередь как создатель и худрук юмористического киножурнала для детей «Ералаш». Передача выходит в эфир уже более 45 лет, с 1974 года. Кроме того, в фильмографии кинематографиста были полнометражные и документальные проекты. Борис Грачевский также выпустил ряд книг: «Идиотизмы», «Я мартышка» и «Идущий по солнечной стороне жизни», пишет RT. В декабре 2020 года Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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