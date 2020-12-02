В Кремле заявили о добровольной вакцинации от COVID-19 для чиновников

Российские чиновники будут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции в добровольном порядке, заявил в среду, 2 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста, возникший в связи с уходом главы Счетной палаты Алексея Кудрина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко на домашний режим из-за заболевания COVID-19.

«Это невозможно сделать в обязательном порядке, это возможно сделать только на добровольной основе, всё вакцинирование на добровольной основе, хотя вы знаете, что многие приняли участие, также на добровольной основе, в испытаниях вакцины», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что график встреч президента после массовой вакцинации населения будет разрабатываться на основе заключений инфекционистов и эпидемиологов.

«Это зависит от заключения специалистов, инфекционистов, эпидемиологов, и от того, что дальше будет происходить с эпидемиологическим фоном, это не нам решать, это мнение специалистов будет важно, в целом, чтобы выработать какую-то систему, после того как произойдет более-менее массовое вакцинирование», — указал Песков.

Вопрос в том, нуждается ли Россия в поставках иностранных вакцин, представитель Кремля переадресовал вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«Это, скорее, вопрос в штаб правительства, вопрос все-таки Голиковой, я не могу ответить вам на это», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

О том, что вакцинация от коронавируса начнется в России в ближайшие месяцы и будет исключительно добровольной, Песков заявлял 13 ноября. 24 ноября эту информацию подтвердил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она вместе с Голиковой сделала прививку от коронавируса вакциной центра «Вектор». По словам вице-премьера, вакцинация не вызвала никаких осложнений, в том числе повышения температуры тела.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.

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