Попова и Голикова привились от коронавируса вакциной «Вектора»

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила в интервью в программе «Вести» на канале «Россия 1», что она и вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сделали прививку от этой инфекции.

«Я и в самом деле привилась вакциной. Вакциной нашего центра «Вектор», — сказала Попова.

Она добавила, что Голикова привилась вместе с ней.

«Я чувствую себя хорошо и знаю, что Татьяна Алексеевна (Голикова) тоже чувствует себя хорошо, потому что мы, конечно же, обмениваемся информацией о том, как переносится эта вакцина. Вакцина была сделана нам как добровольцам, как участникам исследования, и сегодня мы уже получили вторую порцию, дозу вакцины», — сообщила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, у них с Голиковой не было никаких осложнений, в том числе повышения температуры.

О том, что Попова и Голикова сделали прививку от СOVID-19, говорил накануне на встрече с руководителями фракций Госдумы президент России Владимир Путин. Он отмечал, что с их здоровьем всё в порядке, сообщает «Газета.ру».

Также на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком Путин рассказал, что его близкие и родственники сделали прививку от коронавирусной инфекции. По его словам, лишь у небольшого числа привитых поднималась температура.

Медведчук рассказал, что он сам, его жена и сын привились российской вакциной от этого вируса.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Российский лидер выразил уверенность, что скоро в стране появится третья вакцина от этой инфекции.

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