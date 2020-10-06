Путин заявил о скором появлении третьей вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в скором времени в стране появится третья вакцина от коронавируса. Об этом глава государства заявил во вторник, 6 октября, на встрече с руководителями думских партий во вторник.

«Уверен, что скоро будет и третья российская вакцина», — заявил российский лидер.

По словам президента, первая и вторая вакцины отечественного производства соответствуют высочайшим мировым стандартам.

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