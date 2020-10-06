В России за сутки зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны. Такие данные во вторник, 6 октября, приводит оперативный штаб.

Наибольшее число новых подтвержденных случаев инфекции выявлено в Москве (4082) и Санкт-Петербурге (411).

Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Накануне прирост новых случаев коронавируса составил 10 888. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в городе для пациентов с коронавирусом двух резервных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

В свою очередь глав российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что самая серьезная ситуация с заболеваемостью коронавирусом складывается в крупных городах. При этом он отметил, что Россия может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего в мире на сегодняшний день по данным международного статистического бюро Worldometer зарегистрировано свыше 37,5 млн случаев инфекции, скончались 1 046 049 человек, выздоровели более 26,8 млн пациентов.

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