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Мурашко отметил серьезность ситуации с COVID-19 в крупных городах

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Самая серьезная ситуация с заболеваемостью коронавирусом складывается в крупных городах. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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По его словам, наиболее сложная ситуация складывается в Москве, но ситуация с распространением инфекцией управляемая. «Как всегда, у нас Москва принимает первый удар наиболее значимый, но в целом ситуация управляемая», — цитирует его «РИА Новости».

Как отметил глава Минздрава, медперсонала и коек для инфекционных больных достаточно для оказания помощи всем нуждающимся.

Ранее в понедельник стало известно, что два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом откроются в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

По последним данным, в России выявили 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 21 475 пациентов, выздоровело 982 324 человека.

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