В Москве откроют два резервных госпиталя для больных COVID-19

Два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом откроются в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе осмотра одного из них в понедельник, 5 октября.

По его словам, эти госпитали существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19. «Именно эти госпитали, эти стационары, городские больницы укомплектовывают резервные госпитали необходимым врачебным и медицинским персоналом, который составляет костяк медицинского обслуживающего персонала в этих госпиталях. Надеюсь, что они будут работать эффективно и спасут многие жизни для москвичей. В первую очередь сюда будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

Он напомнил, что весной в столице создали целый ряд резервных госпиталей, представляющих собой клиники, соответствующие современным требованиям и стандартам и оснащенные самым необходимым оборудованием, в том числе передвижными рентген-аппаратами и КТ-аппаратами для лучевой диагностики.

«Здесь также есть палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведены медицинские газы, кислород. Блоки питания, блоки выписки, блоки поступлений пациентов — все сделано по самым высоким стандартам», — рассказал Собянин.

Главный врач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин сообщил, что плановая мощность госпиталя в «Сокольниках» составляет порядка 550 коек. Он добавил, что там есть 12 коек интенсивной терапии, которые оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ультразвуковым отдельным оборудованием, отдельным лабораторным исследованием состояния пациента, аппаратом УЗИ и рентгеновским аппаратом.

В КВЦ «Сокольники» в коронавирусный комплекс перепрофилировано шесть павильонов. Первых пациентов коронавирусный комплекс примет в начале октября.

Перепрофилирование ледового дворца «Крылатское» в коронавирусный стационар было выполнено в апреле-мае 2020 года. Там развернуты 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. Управление госпиталем осуществляет городская клиническая больница № 67 имени Ворохобова.

В обоих госпиталях развернуты лаборатории. Мощность первой, в «Сокольниках», — 3,5–4 тыс. проб в сутки, мощность второй экспресс-лаборатории в «Крылатском» — до 150 пациентов в сутки. Вместе с госпиталями открывается обсервационный центр для COVID-положительных граждан.

Обсервационный центр в «Сокольниках» рассчитан на 650 коек палатного типа. В нем будут размещаться жители столицы в возрасте от 18 до 65 лет, у которых нет ограничений в мобильности. Управление обсервационным центром будет осуществлять Московский городской центр реабилитации (МГЦР) департамента труда и социальной защиты населения города.

Собянин добавил, что ранее городскими властями был принят ряд решений, связанных с усложнением эпидемиологической ситуации: домашний режим для граждан в возрасте 65 лет и старше и для горожан с хроническими заболеваниями, продление школьных каникул, переход на удаленную работу для большинства предприятий. Он подчеркнул, что необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами и специальным режимом борьбы с COVID-19.

Ранее в этот же день сообщалось, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение, сообщает телеканал «Звезда».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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