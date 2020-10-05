Школы Москвы и еще двух регионов переведут на дистанционное обучение

Из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил «Интерфаксу» замминистра просвещения России Виктор Басюк.

«Сегодня принято решение (о переводе на дистанционное обучение. ― Ред.) пока по трем регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах», ― рассказал он агентству.

Замминистра уточнил, что на дистанционное обучение переведут школы в Москве, а также в Ульяновской области и на Сахалине, добавив, что дату перевода на удаленку назовут власти регионов.

Басюк рассказал, что на карантине находятся около 3% от всех российских школ. При этом днем ранее замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те, где есть заболевшие.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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