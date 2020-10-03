Минпросвещения не будет массово переводить школы на удаленку

Вопрос о массовом переводе школ на дистанционный формат работы на сегодняшний день не рассматривается. Об этом заявили в Минпросвещения в субботу, 3 октября.

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию», — сказал ТАСС замглавы ведомства Денис Грибанов.

Сейчас во многих школах начинаются каникулы, в ведомстве надеются, что за это время ситуация изменится, отметил он.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они начнутся 5 октября и продлятся до 18 октября.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи доктор медицинских наук Виктор Зуев назвал такое решение целесообразным. Отвечая на вопрос о возможном полном переводе учащихся на дистанционный формат, Зуев заявил, что «лучшим советчиком будет время» и решать это надо по итогам каникул.