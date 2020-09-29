Школьников в Москве отправят на каникулы с 5 по 18 октября

В московских школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух, они начнутся одномоментно во всех школах города — с 5 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 29 сентября.

«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября», — говорится на сайте мэра.

На этот период будут закрыты учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Дистанционные занятия во время каникул проводиться не будут.

При этом детские сады продолжат работу в обычном режиме.

Собянин призвал использовать период осенних школьных каникул для снижения динамики заболеваемости COVID-19 и попросил родителей оставить детей дома или на даче.

«Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — отметил градоначальник.

Ранее, в сентябре, некоторые школы страны перевели часть классов на карантин после выявления случаев заболевания коронавирусом. При этом в Минпросвещения отмечали, что оснований для массового перевода российских школьников на дистанционное обучение нет, вспышек коронавирусной инфекции в учебных заведениях не наблюдается, а случаи заражения единичны.

По данным Роспотребнадзора, COVID-19 не болеет ни один школьник в РФ, а число бессимптомных носителей коронавируса не превышает 2%.

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