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Эпидемиолог оценил решение продлить каникулы в московских школах

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Решение о введении двухнедельных каникул для московских школьников является целесообразным. Такое мнение высказал в пятницу, 2 октября, член президиума Российской академии естественных наук (РАЕН), глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи доктор медицинских наук Виктор Зуев.

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«Этот срок, эти каникулы — целесообразное, очень правильное решение руководства, оно должно принести свои результаты положительные», — цитирует его «РИА Новости».

При этом, отвечая на вопрос о возможном полном переводе учащихся на дистанционный формат, Зуев заявил, что «лучшим советчиком будет время». По словам эпидемиолога, решение стоит принимать исходя из тех результатов, которые дадут длинные каникулы, передает RT.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они начнутся 5 октября и продлятся до 18 октября.

Ранее в пятницу сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев заболевания COVID-19, передает RNS. Больше всего заболевших выявлено в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Умерли 186 человек, 6054 — выздоровели.

Инфографика

За весь период эпидемии в стране было выявлено 1 194 643 случая заболевания COVID-19. Скончались 21 077 человек, а 970 296 — вылечились.

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