В России за сутки выявили 9412 случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 9 412 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 2 октября.

Больше всего пациентов зарегистрировано в Москве 2 704, Санкт-Петербурге 302 и в Московской области — 244.

За последние 24 часа от COVID-19 в России умерли 186 пациентов, 6 054 — выздоровели.

За весь период эпидемии в России выявили 1 194 643 случая коронавируса. Скончались 21 077 пациентов, а 970 296 — вылечились.

Накануне оперштаб сообщал о выявленных за сутки 8945 случаях этой инфекции и 1 185 231 за весь период.

Ранее, 30 сентября, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель.

За день до этого Пшеничная спрогнозировала выход на плато по заболеваемости COVID-19 в стране к концу октября — началу ноября.

В тот же день в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением этого вируса в России находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут ввести новые ограничения.

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