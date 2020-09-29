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В Роспотребнадзоре назвали условия для введения ограничений по коронавирусу

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут быть введены новые ограничения. Об этом во вторник, 29 сентября, заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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По словам инфекциониста, необходимо следить за количеством свободных коек, так как, если их останется менее 30%, придется задуматься над мерами по ограничению контактов граждан.

Эксперт отметила, что сейчас, с одной стороны, наблюдается результат того прироста, который был примерно две недели назад, а с другой, летальность также может быть связана с дополнительными инфекциями.

«Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность», — цитирует Руженцову «РИА Новости».

Она напомнила, что COVID-19 поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт. Также возможны кожные проявления инфекции, сообщает телеканал «Звезда». При этом она не отметила принципиально новых симптомов коронавируса.

Ранее этот же день сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 8232 новых пациента с COVID-19. Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2300), Санкт-Петербург (251) и Московская область (209). Кроме того, за сутки зафиксировано 160 летальных исходов, 6479 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 167 805 случаев COVID-19 в 85 субъектах. 20 545 пациентов скончались, 952 399 вылечились.

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При этом в Минздраве России сообщили, что заняты почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом. При этом в случае необходимости их число может быть увеличено.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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