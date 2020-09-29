В Роспотребнадзоре назвали условия для введения ограничений по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут быть введены новые ограничения. Об этом во вторник, 29 сентября, заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам инфекциониста, необходимо следить за количеством свободных коек, так как, если их останется менее 30%, придется задуматься над мерами по ограничению контактов граждан.

Эксперт отметила, что сейчас, с одной стороны, наблюдается результат того прироста, который был примерно две недели назад, а с другой, летальность также может быть связана с дополнительными инфекциями.

«Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность», — цитирует Руженцову «РИА Новости».

Она напомнила, что COVID-19 поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт. Также возможны кожные проявления инфекции, сообщает телеканал «Звезда». При этом она не отметила принципиально новых симптомов коронавируса.

Ранее этот же день сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 8232 новых пациента с COVID-19. Больше всего пациентов зарегистрировано в следующих регионах: Москва (2300), Санкт-Петербург (251) и Московская область (209). Кроме того, за сутки зафиксировано 160 летальных исходов, 6479 человек выздоровели.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 167 805 случаев COVID-19 в 85 субъектах. 20 545 пациентов скончались, 952 399 вылечились.

При этом в Минздраве России сообщили, что заняты почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом. При этом в случае необходимости их число может быть увеличено.

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