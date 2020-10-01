В России за сутки выявили 8945 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 8945 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Больше всего пациентов зарегистрировано в Москве (2424), Санкт-Петербурге (285) и Московской области (230).

За последние сутки от COVID-19 в России 169 человек умерли, 5985 пациентов выписаны из больниц.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай COVID-19 в 85 субъектах. 20 891 пациентов скончались, 964 242 человека выздоровели.

Ранее, 27 сентября, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что, несмотря на некоторый рост случаев COVID-19, в России не стоит ожидать такого же взлета, который был весной.

За день до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.

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