Летать вредно: парламентариям рекомендовали не ездить за рубеж

Как выяснили «Известия», в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 депутатам Госдумы рекомендовали не посещать другие страны в личных целях, а также исключили из графика международные командировки . Аналогичные меры ожидают в Совете Федерации, где уже проходит тестирование сенаторов, а также журналистов, которые освещают деятельность спикера Валентины Матвиенко . Сами парламентарии рекомендуют россиянам быть максимально осторожными и предлагают отказаться от отдыха за границей . Эксперты относятся к предложению депутатов и сенаторов неоднозначно. Представители туристической отрасли считают, решение нужно принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Работает треть

Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, из-за роста заболевания COVID-19 депутатам посоветовали воздержаться от личных поездок за рубеж.

— Такие рекомендации у нас есть. У нашего комитета также не планируется никаких международных командировок , хотя в ряд стран и так невозможно ездить из-за приостановленного авиасообщения. Все круглые столы, международные конференции и другие мероприятия сейчас переведены в Госдуме в телефонный и интернет-режимы, — пояснил парламентарий.

По его словам, что касается выезда простых россиян, то это их право — рисковать своей жизнью или нет, но он бы им сейчас посещать заграницу не советовал.

Аналогичного мнения придерживается глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщивший о критической ситуации с пандемией в нижней палате.

— Аппарат Думы работает только на треть, у меня в комитете тоже есть больные депутаты (на данный момент 18 парламентариев госпитализированы, всего переболели 60, один из них умер. — «Известия»). Поэтому у нас приняты строгие меры предосторожности. Сейчас нужно поберечь себя и своих близких и воздержаться от зарубежных поездок , — подчеркнул Харитонов.

По его мнению, заграница сегодня стала одним из главных источником распространения коронавируса.

— Люди едут туда, потому что осень, бархатный сезон, и совершенно не думают о последствиях. Везут с собой маленьких детей. А мы видим, что сейчас происходит в мире . Миллионы новых заболевших. Поэтому, конечно, хотя бы на два месяца нужно от туристических поездок отказаться, — заявил он «Известиям».

Обеспокоены ростом пандемии в Совете Федерации. Основной вид вируса, который распространен сегодня в России, завезен к нам из Европы, сообщил «Известиям» зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. По его словам, есть граждане, которые не понимают, насколько это опасно.

— Лично я не вижу причин, кроме болезни родственников, по которым сегодня стоит куда-то уезжать за пределы России. Но есть люди, которые берут детей, родителей, людей с хроническими заболеваниями и отправляются на иностранные курорты. Вот зачем они это делают, зачем искушают судьбу? — возмутился в разговоре с «Известиями» сенатор.

По его словам, в верхней палате также не планируют никаких визитов в другие страны.

Как рассказали «Известиям» в СФ, большая часть мероприятий переведена в онлайн-формат. Перед каждым заседанием сенаторы сдают тесты. Аналогичную процедуру проходят и журналисты, если они присутствуют на мероприятиях с участием главы СФ Валентины Матвиенко.

— Думаю, что у нас будут аналогичные с Госдумой ограничительные меры. Мы и так максимально переводим все наши мероприятия на видеоконференц-связь . Безусловно, нет никаких заграничных командировок. Вот недавно прошел в онлайн-формате форум регионов России и Белоруссии, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев.

Вопрос здравомыслия

Впрочем, представители туристической отрасли считают, что за границей, которая сейчас доступна россиянам, достаточно безопасно. Ситуация с коронавирусом в этих странах — не критическая.

— Решение об открытии стран у нас принимает оперативный штаб правительства на основе эпидемиологической обстановки. Те государства, которые сегодня открыты для туристов, полностью соответствуют нормам и даже показывают снижение заболеваемости. Это касается и Турции, и Мальдив, и Объединенных Арабских Эмиратов , — пояснил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, конечно, россиянам перед путешествием необходимо помнить, что у них должна быть медицинская страховка и обратный билет, которые всегда есть в рамках турпакета.

— По оценкам Минздрава и Роспотребнадзора открытие международного туризма никак не повлияло на международную эпидемиологическую обстановку . Например, только в августе в Турции отдохнули 448 тыс. туристов из России, у них было выявлено лишь 12 случаев заболевания COVID-19. То есть мы видим, что цифры сами за себя говорят, — пояснил «Известиям» эксперт.

Летать вредно: парламентариям рекомендовали не ездить за рубеж_3 Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин также считает, что меры нужно принимать исходя из эпидемиологической ситуации.

— Туристических направлений, по которым ездят сегодня наши туристы, не так много. Те страны, которые открыты, выполняют все необходимые для этого рекомендации. Но я не могу тут делать никаких категорических заявлений, потому что риски всё равно существуют и люди сами должны делать выбор, где они проводят свой отдых. Тут уже больше вопрос здравомыслия , — пояснил парламентарий.

По его оценкам, пандемия подтолкнула развитие в России внутреннего туризма.

— Сегодня это очень востребовано. Новая концепция о туризме, которая сейчас разрабатывается, в основном направлена на активизацию внутреннего туризма, — пояснил эксперт.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев, недавно побывавший на отдыхе в Турции, заявил «Известиям», что убедился на собственном опыте: находиться на отдыхе за границей безопасно. По его словам, это подтверждает статистика заболеваний среди туристов, которая показывает единичные случаи. Что касается Мальдив, то там один остров, и при соблюдении всех норм на курорте безопасней, чем в московских магазинах, подчеркнул эксперт.