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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

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Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель, заявила в среду, 30 сентября, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тыс. [заболевших в сутки]», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Пшеничная подчеркнула, что ситуация с выходом на плато будет зависеть от уровня сознательности граждан в части соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19.

При этом эксперт уверена, что в настоящий момент эпидемическая ситуация в РФ не является критической, однако она отметила, что в стране заранее был создан резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

Накануне Пшеничная прогнозировала выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России к концу октября — началу ноября.

29 сентября в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут быть введены новые ограничения.

коронавирус в России

В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что основными причинами заболеваемости COVID-19 в стране являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима.

Она также рассказала главе государства, что свободный коечный фонд для больных коронавирусом на текущий момент составляет 31%.

По состоянию на 30 сентября в России выявили 1 176 286 случаев COVID-19 в 85 субъектах, 20 722 пациента скончались, 958 257 вылечились.

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