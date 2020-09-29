Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Основными причинами заболеваемости COVID-19 в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом 29 сентября сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

«Если мы не хотим тех ограничений, которые у нас были в марте-апреле — в начале мая этого года, то мы жестко должны соблюдать все [санитарные] требования», — сказала Голикова.

Она отметила, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тыс. населения. По данным опросов, 80–85% заболевших говорят о том, что причиной является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях.

«Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5–0,7%. <...> Показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с показателем [который фиксировался] три недели назад. Сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы», — подчеркнула Голикова.

Она рассказала также, что в настоящий момент в России есть возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции. Кроме того, по ее словам, свободный коечный фонд для больных COVID-19 на текущий момент составляет 31%.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, но в зависимости от числа новых случаев могут быть введены новые ограничения.

Накануне Путин сообщил, что борьба с коронавирусом еще не закончена и терять бдительность нельзя. По его данным, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место, пишет «Газета.ру».

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