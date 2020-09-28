Путин призвал россиян к бдительности в борьбе с COVID-19

Борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя, заявил в понедельник, 28 сентября, президент России Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета.

По словам главы государства, риски коронавируса сохраняются.

«Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя», — отметил российский лидер.

«Нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер», — также предупредил он.

Ранее в понедельник главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о важности соблюдения масочного режима и об условиях расширения ограничений из-за коронавируса. По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 в России связан с несоблюдением мер профилактики.

Всего на сегодняшний день в стране выявили 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

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