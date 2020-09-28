Попова назвала условия для отсутствия новых ограничений по COVID-19

Новые ограничения по коронавирусу будут не нужны, если будут соблюдаться все санитарные требования. Об этом 28 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, нельзя призывать граждан не соблюдать требования.

«Это просто недопустимо. Это мое личное мнение сегодня. Если я знаю, что человеку грозит болезнь, если он не будет соблюдать правила, то призывать его не соблюдать эти правила, на мой взгляд... недопустимо», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметила главный санитарный врач, в настоящее время около половины инфекционных мест в России свободны, больницы обеспечены койками.

26 сентября Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.