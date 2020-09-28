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Попова назвала условия для отсутствия новых ограничений по COVID-19

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Новые ограничения по коронавирусу будут не нужны, если будут соблюдаться все санитарные требования. Об этом 28 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По ее словам, нельзя призывать граждан не соблюдать требования.

«Это просто недопустимо. Это мое личное мнение сегодня. Если я знаю, что человеку грозит болезнь, если он не будет соблюдать правила, то призывать его не соблюдать эти правила, на мой взгляд... недопустимо», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметила главный санитарный врач, в настоящее время около половины инфекционных мест в России свободны, больницы обеспечены койками.

26 сентября Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая COVID-19 в 85 субъектах. 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились.

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