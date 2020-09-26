Попова объяснила причину роста новых случаев COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан прежде всего с несоблюдением мер профилактики. Об этом в субботу, 26 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, начался рост новых случаев с конца августа. «Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Главной задачей в настоящее время остается настороженность по отношению к новому коронавирусу. Возвращаться к страху не стоит, подчеркнула Попова.

По состоянию на 26 сентября в России за сутки выявили 7523 заболевших COVID-19 в 85 регионах, 169 человек скончались за последние 24 часа, выздоровело 6004 человека.

Ранее на этой неделе в качестве правила, снижающего риск заражения инфекцией, Роспотребнадзор назвал частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверхностей. Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м друг от друга и порекомендовали избегать мест массового скопления людей.

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