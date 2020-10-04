В Минпросвещения назвали процент ушедших на карантин школ

На карантине находятся около 3% от всех российских школ. Такие данные привел замминистра просвещения Виктор Басюк в воскресенье, 4 октября.

В общей сложности в России около 42 тыс. школ, напомнил он. Речь идет о карантине как по ОРВИ, так и по коронавирусу, передает сайт kp.ru.

На данный момент Минпросвещения не планирует принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удаленном режиме, заявил Басюк. Он подчеркнул, что в регионах и муниципалитетах ситуация различается, поэтому решать должны сами учреждения.

3 октября замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те, где есть заболевшие.

Сейчас во многих школах начинаются каникулы, в ведомстве надеются, что за это время ситуация изменится, отметил он.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи доктор медицинских наук Виктор Зуев назвал такое решение целесообразным. Отвечая на вопрос о возможном полном переводе учащихся на дистанционный формат, Зуев заявил, что «лучшим советчиком будет время» и решать это надо по итогам каникул.