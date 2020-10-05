В России зафиксировано 10 888 случаев коронавируса за сутки

За минувшие 24 часа в России выявлено 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил оперативный штаб.

Больше всего случаев (3537) выявлено в Москве.

Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3181 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

Накануне прирост новых случаев коронавируса составил 10 499. В тот же день вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов отметил, что ограничения из-за коронавируса в России могут сохраниться еще один-два года.

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