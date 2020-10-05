Прямой эфир
Сюжет:

В России зафиксировано 10 888 случаев коронавируса за сутки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие 24 часа в России выявлено 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил оперативный штаб.

Окно роста: вирусологи ждут прихода второй волны COVID-19 в регионы
Опасения экспертов вызывает и удвоение показателей смертности от коронавирусной инфекции в столице

Больше всего случаев (3537) выявлено в Москве.

Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3181 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

Накануне прирост новых случаев коронавируса составил 10 499. В тот же день вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов отметил, что ограничения из-за коронавируса в России могут сохраниться еще один-два года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020