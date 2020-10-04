В России зафиксировано 10 499 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в воскресенье, 4 октября.

Больше всего случаев (3327) выявлено в Москве, меньше всего (1) — в Чукотской АО.

Также за последние 24 часа 3284 пациента с коронавирусом выздоровели, 107 человек скончались.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.

2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев поделился мнением о том, когда Россия сможет победить коронавирус. По его словам, пандемия будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения.

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