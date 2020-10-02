Академик РАН спрогнозировал сроки победы над COVID-19 в России

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в пятницу, 2 октября, выразил уверенность, что победить коронавирус в России получится к концу следующего года.

«Думаю, к концу следующего года всё это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — цитирует его «Интерфакс».

При этом вирусолог подчеркнул, что пандемия будет продолжаться и заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения. Согласно его прогнозу увеличение числа новых выявленных случаев инфекции прекратится и пойдет на спад в январе-феврале. Существенных изменений ожидать, по его словам, не стоит, так как перемещение людей за границу хоть и ограничено, но есть, и вирус будет попадать в страну.

Зверев также назвал ожидаемым наблюдаемый на сегодняшний день подъем заболеваемости. Но, по мнению вирусолога, он не такой серьезный, чтобы стоило бить тревогу. Академик указал, что если рост заболеваемости коронавирусом в феврале-марте происходил практически в геометрической прогрессии, то сейчас ситуация в стране с COVID-19 — это фактически уже плато, и ничего страшного в повышении числа выявляемых случаев инфекции нет.

Ужесточать карантинные меры в связи с динамикой распространения вируса, по его мнению, нельзя. Зверев пояснил, что люди, находящиеся на изоляции, не становятся от этого здоровее, а те, кто имеет хронические заболевание, еще более усугубляют их.

«Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от коронавируса, а сколько — от других ограничительных мер», — рассказал Зверев.

Полностью «закрывать» людей дома чревато серьезными последствиями, и граждане уже не будут воспринимать всерьез ограничительные меры, добавил он. В качестве одного из примеров «потерь» от ограничительных мер Зверев назвал образование онлайн, которое, по его словам, не является истинным образованием.

30 сентября замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель.

За день до этого Пшеничная спрогнозировала выход на плато по заболеваемости COVID-19 в стране к концу октября – началу ноября.

В России с начала пандемии коронавируса выявлено 1 194 643 случая COVID-19, в том числе 9412 за последние сутки. Это самый большой показатель прироста с конца мая этого года. Скончались в результате осложнений на фоне заболевания 21 077 человек, выздоровели 970 296 пациентов.

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