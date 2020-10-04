Вирусолог спрогнозировал длительность коронавирусных ограничений

Ограничения из-за коронавируса в России могут сохраниться еще один-два года. Об этом заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в воскресенье, 4 октября.

«Нужно искать какие-то способы снизить загруженность медиков в этот период, но не вводить повторный карантин, чтобы не «положить» экономику», — сказал он Ura.Ru.

Насколько результативна вакцина и как долго длится ее эффект, пока не ясно, заявил ученый. И узнать это можно не раньше, чем появится большой массив данных.

«Причем, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности», — подчеркнул он.

Ранее, 4 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его мнению, ситуация с коронавирусом в ближайшее время будет ухудшаться, улучшение наступит только весной.

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