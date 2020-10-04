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Джонсон спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет ухудшаться, но весной следующего года произойдет улучшение. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 октября в интервью BBC.

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Он предположил, что грядущая зима может быть очень тяжелой из-за пандемии.

«Скажу вам со всей откровенностью, что путь распространения вируса будет ухабистым до Рождества, и это может продолжиться и после него», — сказал Джонсон.

Однако премьер предположил, что ситуация радикально изменится к весне, а также есть надежда, что пандемия начнет утихать к Рождеству.

Джонсон выразил уверенность, что в течение следующих нескольких недель и месяцев научное сообщество продвинется вперед в изучении вируса и будет достигнут прогресс в борьбе с распространением инфекции.

В конце сентября в Королевстве несколько дней подряд фиксировали ежесуточный прирост новых случаев коронавируса больше 6 тыс.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 4 октября, в Великобритании выявлено 480 017 случаев заболевания COVID-19, из них 42 317 летальных исходов.

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