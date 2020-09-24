В Великобритании побит рекорд суточного прироста случаев COVID-19

В Великобритании за сутки зафиксировали 6634 новых случая коронавируса. Это рекордный для королевства показатель ежедневного прироста заболевших с начала пандемии, передает в четверг, 24 сентября, Sky News.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие 24 часа в Англии — 5632, за ней следует Шотландия — 465, Уэльс — 348 и Северная Ирландия с 189 новыми выявленными заболевшими.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании составило 416 363. Умерли из-за осложнений на фоне инфекции 41 902 человека, в том числе 40 за последние 24 часа.

С конца прошлого месяца, по данным государственной системы тестирования и отслеживания, число положительных случаев COVID-19 в стране выросло на 180%.

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Так, офисным работникам придется снова переходить на работу «из дома», а пабам и барам закрываться до 22:00.

Согласно решению премьера, ношение маски теперь обязательно для всех клиентов предприятий сферы услуг, а также для персонала розничной торговли и водителей такси, сотрудников баров и ресторанов. Штраф за отсутствие индивидуального средства защиты теперь удвоен до £200.

При этом власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии могут сами решать, вводить или нет новые ограничения для борьбы с коронавирусом.

18 сентября Джонсон заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 в Великобритании уже не избежать.