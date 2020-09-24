Прямой эфир
Сюжет:

В Великобритании побит рекорд суточного прироста случаев COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании за сутки зафиксировали 6634 новых случая коронавируса. Это рекордный для королевства показатель ежедневного прироста заболевших с начала пандемии, передает в четверг, 24 сентября, Sky News.

«Новые вспышки могут случиться даже там, где стабильная ситуация»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о динамике заболеваемости COVID-19 в РФ и других странах

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие 24 часа в Англии — 5632, за ней следует Шотландия — 465, Уэльс — 348 и Северная Ирландия с 189 новыми выявленными заболевшими.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании составило 416 363. Умерли из-за осложнений на фоне инфекции 41 902 человека, в том числе 40 за последние 24 часа.

С конца прошлого месяца, по данным государственной системы тестирования и отслеживания, число положительных случаев COVID-19 в стране выросло на 180%.

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии новых ограничительных мер в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Так, офисным работникам придется снова переходить на работу «из дома», а пабам и барам закрываться до 22:00.

Согласно решению премьера, ношение маски теперь обязательно для всех клиентов предприятий сферы услуг, а также для персонала розничной торговли и водителей такси, сотрудников баров и ресторанов. Штраф за отсутствие индивидуального средства защиты теперь удвоен до £200.

При этом власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии могут сами решать, вводить или нет новые ограничения для борьбы с коронавирусом.

18 сентября Джонсон заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 в Великобритании уже не избежать.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020