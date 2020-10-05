Мурашко назвал способ избежать второй волны коронавируса

Россия может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы можем избежать второй волны малыми совершенно затратами ― ношением маски, соблюдением дистанцирования, обработкой рук. <...> Не нужно испытывать систему на прочность ― и собственное здоровье тем более», ― сказал он.

Также глава Минздрава призвал граждан соблюдать обозначенный режим, а не ждать, когда понадобятся более жесткие меры.

Накануне вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России. По словам специалистов, интенсивность следующего всплеска коронавируса будет зависеть от нескольких факторов, однако пока рано делать выводы о том, что вторая волна будет слабее.

Ранее, 3 октября, в Роспотребнадзоре назвали снижающий иммунитет к вирусам фактор. Специалисты также указали, что задача всех граждан во время распространения коронавируса — соблюдать меры профилактики, носить маски, мыть тщательно руки и соблюдать безопасную дистанцию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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