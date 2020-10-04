Вирусологи оценили прогноз о следующем всплеске COVID-19 в России

Интенсивность следующего всплеска коронавируса в России будет зависеть от нескольких факторов, рассказали вирусологи. По их словам, пока рано делать выводы о том, что вторая волна будет слабее.

3 октября профессор вирусологии Алексей Аграновский сообщил, что коронавирус, по всей вероятности, останется надолго. При этом следующий всплеск заболеваемости в России может произойти весной 2021 года, и он будет слабее предыдущих.

По мнению специалиста из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, пока рано делать такие выводы. Однако вирусолог признал, что раньше придерживался такой же версии, как его коллега.



«Но сейчас по тому, как сильно пошел прирост, это под сомнением. Нужно подождать еще несколько дней, и станет ясно», — цитирует его РБК.

Альтштейн отметил, что россиянам необходим коллективный иммунитет. Только так можно предотвратить распространение вируса. Поможет его выработать вакцинация, указал он.

Как отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, сила следующего всплеска будет зависеть от ряда факторов, среди которых погода, поведение людей и распространение других вирусов.

В последние недели в России фиксируется увеличение числа случаев COVID-19. Всего к 3 октября в РФ выявлено 1 204 502 случая заражения коронавирусом, выздоровели свыше 975 тыс. пациентов, скончались более 21 тыс.

Как отметил ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, рост заболеваемости связан с тем, что люди расслабились и перестали носить медицинские маски.

В субботу в Роспотребнадзоре назвали фактор, снижающий иммунитет к вирусам. Эксперты призвали граждан соблюдать меры профилактики, носить маски, мыть тщательно руки и соблюдать дистанцию.