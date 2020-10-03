В Роспотребнадзоре назвали снижающий иммунитет к вирусам фактор

В период пандемии коронавируса важно соблюдать меры предосторожности и особенно тщательно следить за состоянием иммунитета — в частности, стараться не переохлаждаться. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — цитирует Пшеничную 3 октября «РИА Новости».

Помимо этого, по словам эксперта, задача всех граждан сейчас — соблюдать меры профилактики, носить маски, мыть тщательно руки и соблюдать безопасную дистанцию.

2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев поделился мнением о том, когда Россия сможет победить коронавирус.

По его словам, пандемия будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения.