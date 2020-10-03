Вирусолог спрогнозировал всплеск COVID-19 в России

Следующий всплеск заболеваемости коронавирусом в России может произойти весной 2021 года, он будет слабее предыдущих. Об этом в субботу, 3 октября, заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост заболевших и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — сказал он URA.RU.

Кроме того, вирусолог отметил, что эксперты не прогнозируют спад заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, пишет «Газета.ру».

«За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету», — добавил Аграновский.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила рост заболеваемости коронавирусом в стране, но подчеркнула, что РФ готова к так называемой второй волне, так как у нее есть инструменты борьбы с COVID-19. Причиной увеличения числа выявляемых случаев коронавируса в России Вуйнович назвала поведение граждан, которые устали соблюдать профилактические меры, в том числе дистанцию, и не поняли, что пандемия — это новая реальность.

Также 2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев поделился мнением о том, когда Россия сможет победить коронавирус. По его словам, пандемия будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровели 975 859 человек.

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