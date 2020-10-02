В ВОЗ предостерегли Россию от нового карантина из-за COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила рост заболеваемости коронавирусом в стране, но подчеркнула, что РФ готова к так называемой второй волне, так как у нее есть инструменты борьбы с COVID-19. Об этом она заявила в интервью Forbes в пятницу, 2 октября.

Причиной увеличения числа выявляемых случаев коронавируса в России Вуйнович назвала поведение граждан страны, которые устали соблюдать профилактические меры, в том числе дистанцию, и не поняли, что пандемия — это новая реальность.

При этом она призвала региональные власти в зависимости от эпидситуации избегать больших локдаунов. Она подчеркнула, что роль в этом сыграет личная ответственность россиян и бизнеса, который должен защищать сотрудников и клиентов.

«Локдауны имеют огромное негативное влияние на экономику, соответственно, локальные ограничения могут быть выходом, но, конечно же, мы не можем исключать и введение иных необходимых мер, — сказала Вуйнович. — Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь».

Вуйнович подчеркнула, что полная изоляция из-за коронавируса парализует также систему здравоохранения, что приводит к проблемам с лечением других заболеваний, например сердечно-сосудистых, онкологических, диабета.

Помимо этого локдаун оказывает серьезное давление на психику людей. Так, по словам представителя ВОЗ, организация провела исследование молодых людей и установила, что 55% участвовавших в опросе заявили о беспокойстве, депрессии, страхе одиночества из-за коронавируса.

«Был и есть огромный страх из-за потери работы. Есть фактор закрытия школ — ЮНЕСКО ожидает, что он значительно повлияет на социально-экономическую жизнь в последующие годы. Будем делать всё, что можно, чтобы это негативное влияние остановить», — заключила она.

В России с начала пандемии коронавируса выявлено 1 194 643 случая COVID-19, в том числе 9412 — за последние сутки. Это самый большой прирост заболеваемости инфекцией в стране с конца мая. Зафиксировано 21 077 случаев летального исхода, выздоровели 970 296 пациентов.

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