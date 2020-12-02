Матвиенко ушла на домашний режим из-за контакта с больным COVID-19

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на домашний режим, из-за того что контактировала с больным COVID-19. Об этом в среду, 2 декабря, заявил «Известиям» пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко.

«Из-за контакта с лицом, у которого был подтвержден COVID-19, Валентина Матвиенко в ближайшее время будет находиться на самоизоляции, в соответствии с существующими правилами. Она продолжает работу в удаленном режиме», ― рассказал он.

Также Пономаренко добавил, что председатель верхней палаты российского парламента находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов. Он добавил, что 493 пленарное заседание Совфеда проводит первый вице-спикер Андрей Яцкин.

Ранее в этот день стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Он сообщил, что ушел на домашний режим и в настоящее время проходит лечение.

Среди российских парламентариев заболевших COVID-19 лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов , полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и др. В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов переболели или болеют коронавирусом, госпитализированы 28 человек.

Также коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, в их числе премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 40 464 летальных исходов, выздоровели 1 803 467 человек.

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