Полпред правительства в Госдуме заболел COVID-19

Полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко заболел COVID-19, сообщил в среду, 14 октября, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Синенко в этот раз на самом деле заболел», — написал Лысаков в своем Telegram-канале.

Депутат рассказал, что общался с Синенко. «Болеет, но чувствует себя хорошо», — передает его слова «РИА Новости».

Ранее, 23 сентября, сообщалось о росте до 13 человек заболевших COVID-19 депутатов Госдумы.

Всего, по информации на 22 сентября, болели или уже перенесли заболевание более 50 членов нижней палаты парламента, сообщало агентство городских новостей «Москва».

За весь период эпидемии в России, по данным на 13 октября, зарегистрировали 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах страны, из них за минувшие сутки 13 868 человек. Выздоровел 1 031 785 пациентов, зафиксировано 22 966 летальных исходов.

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