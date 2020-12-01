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Больные точки: в каких регионах не хватает коек для пациентов с COVID

В 17 субъектах осталось около 5% свободных мест для заразившихся коронавирусом
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Больные точки: в каких регионах не хватает коек для пациентов с COVID
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На фоне вспышки инфекции регионам стоит ввести более строгую самоизоляцию для людей с симптомами COVID-19, заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя итоги заседания совета при правительстве по коронавирусу. В то же время, по их мнению, следует отказаться от жестких локдаунов, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Михаил Мишустин призвал глав субъектов эффективнее бороться с пандемией. По данным Минздрава, в 17 регионах критически загружены больницы, особенно тяжело дела обстоят в Петербурге и Калининградской области. Как сообщили «Известиями» местные политики, уже введен строгий контроль за соблюдением принятых мер, также к перепрофилированию под COVID готовятся новые места.

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Уже около двух месяцев ситуация с коронавирусом в России продолжает стабильно ухудшаться. С начала ноября число новых случаев заражений не опускается ниже 20 тыс. в сутки.

Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной. В больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются, — заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Пока для блокирования инфекции делается недостаточно, считают в кабмине. Премьер призвал губернаторов решительнее принимать меры по борьбе с COVID. На данный момент в каждом пятом регионе есть дефицит мест в больницах, признал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Больные точки
больница
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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— Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, — отчитался министр.

На критичность ситуации в Северной столице обратила внимание и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас на Петербург и Москву приходится около 40% всех новых заразившихся.

Одной из причин таких показателей, по ее мнению, может быть безответственность. Накануне в Санкт-Петербурге прошли два масштабных концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко), которые вызвали как минимум недоумение местных жителей. Как видно на роликах с мероприятия, почти все зрители — а это несколько тысяч человек — были без масок, о соблюдении дистанции и речи не шло. После этого Ледовый дворец, где выступал певец, закрыли, а материалы по делу уже передали в суд. Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что проведение таких мероприятий сейчас недопустимо, ведь зрители подвергают риску не только свое здоровье, но и состояние родственников и коллег.

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Хотя ситуация с коронавирусом дает мало поводов для радости, в борьбе с другими заболеваниями уже происходят определенные подвижки. Как заявила после совещания Анна Попова, в России есть прототипы вакцины от ВИЧ, среди которых и разработка научного центра «Вектор».

Местные меры

Ситуация в Санкт-Петербурге действительно вызывает много опасений, но власти делают всё возможное, чтобы не допустить повторного локдауна экономики по образцу весны 2020 года, сказал «Известиям» вице-губернатор города Евгений Елин. Начиная с 26 октября усилен контроль за соблюдением населением и бизнесом уже принятых эпидемиологических мер.

Постепенно обстановка улучшается, считает чиновник. В самом начале введения QR-кодов их не было у половины объектов, сейчас — не более чем у 15%. Количество нарушений санитарно-эпидемиологических норм в бизнесе снизилось с 43% до 24%.

Больные точки
больница

Временный госпиталь в «Ленэкспо» для пациентов с COVID-19

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако, как рассказали «Известиям» жители города, значительных улучшений в сфере здравоохранения пока нет. До регистратур больниц всё еще не дозвониться. Проблемы возникают и с записью на плановые осмотры. В лучшем случае приходится ждать на несколько дней больше. В магазинах же заставляют надевать маски на входе только для вида, чтобы избежать штрафа, после никто не следит, чтобы посетители не спускали их на подбородок.

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В Калининградской области ситуация не так критична, уверяют политики. Несмотря на все эпидемиологические вызовы, система здравоохранения продолжает работать быстро.

Я ни разу не сталкивался за время пандемии с тем, чтобы у нас кто-то долго ждал «скорую». Последние дни у нас есть увеличение, но никакой критической ситуации не ощущается. У меня несколько знакомых заболели, ко всем приехала «скорая», всем оказали помощь, — сказал «Известиям» депутат областной думы Павел Федоров.

В Госдуме же признали надвигающуюся угрозу. Как рассказал «Известиям» депутат от Калининградской области Евгений Федоров, в регионе уже готовятся к дефициту коек для ковидных больных, поэтому заранее выделяют дополнительные места для перепрофилирования.

— У нас есть 40% мест, но они еще не сертифицированы под COVID-19. Региональные власти понимают эту проблему, вводятся дополнительные койки. Сейчас заканчивается их регистрация, для того чтобы они соответствовали стандартам. Речь идет о хорошей реанимации, специалистах, кислороде. Койки есть, но они качественно не до конца определены под коронавирусных больных, — рассказал он.

Больные точки
Российская вакцина от коронавируса
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД Венгрии
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Хотя данные по распространению COVID всё еще удручающие, ситуацию в стране может кардинально улучшить начало вакцинации. Именно на скорейшем выполнении этой задачи властям и следует сосредоточиться, заявил «Известиям» депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Что же касается новых ограничительных мер, России надо внимательно изучать опыт густонаселенных стран — например, Китая и Южной Кореи. В этом регионе, по мнению политика, научились уживаться с пандемией без сильной нагрузки на бизнес.

Эту точку зрения поддержал и депутат Евгений Федоров. Он считает, что ключ успеха азиатских стран в борьбе с инфекцией заключается не во введении локдаунов, а в более строгой изоляции людей, у которых есть хоть малейшие симптомы болезни.

Как пояснил «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов, немного разгрузить коечный фонд поможет более активный перевод больных, которые находятся в стабильном состоянии, на лечение домой. Однако такие решения нужно принимать под строгим контролем, а врачи должны периодически проверять состояние «домашних» пациентов и в случае необходимости быстро возвращать их в медучреждения.

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