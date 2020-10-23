Прямой эфир
Сюжет:

Лидер «Справедливой России» Миронов заболел COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов перешел на режим самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, передает в пятницу, 23 октября, пресс-служба парламентария.

Запасный момент: регионы опасаются нехватки коечного фонда
Как минимум в трех субъектах осталось лишь 10-15% свободных мест

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Миронов призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее, 22 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 10 депутатов госпитализированы из-за коронавируса. Всего на тот момент болели или уже перенесли заболевание более 50 членов нижней палаты парламента.

При этом на следующий день стало известно, что число депутатов Госдумы, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, возросло до 13.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

1231

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020