Запасный момент: регионы опасаются нехватки коечного фонда

В Нижегородской области уже занято 85% коек в больницах, 15% мест осталось и в Санкт-Петербурге, а в Воронежской области занято почти 90% фонда — там приостановили плановый консультативно-диагностический прием граждан. Региональные власти пока справляются с ситуацией, но если число заболевших коронавирусом будет увеличиваться с той же скоростью, что и в последние дни, то коек может не хватить, рассказали «Известиям» в профильных учреждениях российских субъектов . Так, в Москве отмечается рост госпитализаций более чем на 15% по сравнению с прошлой неделей. О дефиците мест размещения ранее говорили и в руководстве Курганской и Астраханской областей. Специалисты признают положение сложным, но отмечают, что по итогам весеннего периода были сделаны выводы, поэтому ситуация управляемая.

Запас прочности

В российских регионах говорят о том, что резерв коечного фонда создан, но подчеркивают: запасы мест размещения не бесконечны , а ситуация сложная.

— Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую. За последние дни наблюдается тенденция госпитализаций от 1000 до 1200 человек в сутки. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,6% больше, чем за неделю ранее, — сообщили «Известиям» в департаменте здравоохранения Москвы.

Матрас про запас Временный госпиталь для пациентов с COVID-19, развернутый в ледовом дворце «Крылатское», который закреплен за городской клинической больницей № 67 имени Л.А. Ворохобова Фото: РИА Новости/Илья Питалев

При этом там подчеркнули, что в городе развернуто около 15 тыс. специализированных коек для борьбы с COVID-19, в том числе во временных госпиталях в Крылатском, Сокольниках, на ВДНХ и в АТЦ «Москва». Однако эти ресурсы не безлимитны, добавили в ведомстве и призвали выполнять все предписания Роспотребнадзора.

В Нижегородской области запас коечного фонда на данный момент составляет 15%, сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора и правительства региона.

— Пациентами с новой коронавирусной инфекцией занято 85% фонда. На сегодняшний день для работы с COVID-19 были перепрофилированы корпуса и отделения 32 медицинских учреждений, — отметили в пресс-службе.

Матрас про запас Временный госпиталь в павильоне № 5 выставочного центра «ЛенЭкспо» в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

О постоянном контроле состояния коечного фонда рассказал «Известиям» и глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, есть три основных направления работы.

— Во-первых, мы должны обеспечивать оказание медицинской помощи в плановом режиме. Во-вторых, тем, кто нуждается в ней в связи с текущими заболеваниями (коронавирус, пневмония, ОРВИ). Также в фокусе внимания третья составляющая — резерв, если вдруг ситуация будет разворачиваться неожиданно, — пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что ситуация напряженная, но контролируемая, поскольку позволяет оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается.

Матрас про запас Палата для больных COVID-19 в НМХЦ имени Пирогова, Москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вероятность осложнения ситуации из-за сезонных заболеваний «Известиям» подтвердили и в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга , отметив что кроме больных коронавирусом можно ожидать прироста заболевших гриппом и ОРВИ.

— На сегодняшний день у нас 6240 коек, из которых свободно 949. Город готов развернуть для коронавируса 11,5 тыс. коек. Мы считаем, что этого хватит . В мае-июне мы разворачивали около 9 тыс., и этого было достаточно. Осенью может сложиться немного другая ситуация, поскольку возможно сочетание COVID-19, гриппа и ОРВИ. Однако это прописано в плане, — подытожили в профильном ведомстве города.

В Воронежской области стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 39 медицинских учреждениях. По данным на 21 октября из 4758 коек для больных COVID-19 занято уже 4280 . Пандемия заставила изменить правила работы с плановым лечением.

— С 6 октября временно приостановлен плановый консультативно-диагностический прием взрослых пациентов в медицинских организациях, имеющих прикрепленное население. Такие меры необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, — сообщили «Известиям» в депздраве региона.

Запасный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В ведомстве добавили, что с 6 октября временно была приостановлена плановая госпитализация . Исключение составляют случаи обострения хронических заболеваний, которые могут привести к жизнеугрожающим состояниям.

В Астраханской области в середине октября сообщали об острой нехватке фонда. Проблемы признавал и глава Курганской области Вадим Шумков. О загруженности коек для больных COVID-19 на 72% ранее рассказывали и в Ростовской области.

«Известия» направили запросы в профильные ведомства более чем 15 регионов, некоторые не смогли предоставить оперативного ответа. Также был направлен запрос в Минздрав РФ.

Выводы сделаны

Специалисты отмечают, что сложившаяся ситуация — это результат человеческой безответственности. Люди не используют маски и не прислушиваются к словам специалистов , посетовал в разговоре с «Известиями» председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России Павел Савчук.

— Мы призываем людей прислушиваться к рекомендациям. Загруженность больниц растет из-за того, что граждане не соблюдают правила и нормы. Именно из-за этого будет много госпитализаций, — добавил он.

Матрас про запас Компьютерная томография в Дорожной клинической больнице имени Семашко, Москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам специалиста, серьезные выводы были сделаны по итогам весеннего периода, поэтому сейчас регионы могут оперативно нарастить коечный фонд для заболевших коронавирусом. При этом на данный момент, несмотря на сложную ситуацию в ряде субъектов, проблем с оказанием помощи людям с хроническими заболеваниями не наблюдается. Савчук подчеркнул, что продолжают работать отдельные центры, в частности для людей с кардиологическими и онкологическими заболеваниями.

Матрас про запас Медицинский работник около больного с COVID-19 в ГКБ №52, Москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Представители медицинского сообщества в Москве, Орловской области и Татарстане подтвердили «Известиям» эту информацию. Проблемы в регионах сохраняются, но ситуация гораздо лучше по сравнению с весенним периодом, считает доктор медицинских наук, зампред думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.

Несмотря на достаточно напряженную ситуацию, весенний период позволил осуществить мобилизацию коечного фонда, однако если рост будет продолжаться, то проблемы неизбежны, резюмировал депутат.