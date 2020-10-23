В России за сутки выявили 17 340 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 23 октября сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.

Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (5 478 новых случаев).

За последние сутки в РФ вылечились 11 263 человека, скончались 283 пациента.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в стране с самого начала пандемии удалось найти баланс мер по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, 22 октября российский лидер заверил, что власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отметил, что ситуация с коронавирусом в России станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.