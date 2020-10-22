Путин заявил о наличии баланса мер по борьбе с COVID-19 в России

Российской Федерации с самого начала пандемии удалось найти баланс мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, в России нет необходимости возврата к режиму нерабочих дней, который объявлялся весной.

«Имея в виду огромность нашей территории, мы с самого начала говорили о том, что значительную часть компетенции мы передаем для решения на уровень субъектов Российской Федерации. Кстати говоря, посмотрите, по сути, по этому пути пошли потом все крупные страны, потому что это оказалось верным подходом», — продолжил российский лидер.

Говоря о состоянии российской экономики, Путин назвал макроэкономические показатели приемлемыми.

«У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленный комплекс дает очень хороший результат и прирост даже. Экспорт восстанавливается», — добавил он.

Ранее в ходе выступления Путин заявил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни. Миру еще предстоит осмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

XVII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стартовало 20 октября в Москве, оно проходит до 22 октября. Тема мероприятия в этом году — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». В этом году из 200 участников порядка 170 выступают в режиме онлайн.