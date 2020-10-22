Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил о наличии баланса мер по борьбе с COVID-19 в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российской Федерации с самого начала пандемии удалось найти баланс мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Депутатский вопрос: о чем президент говорил с лидерами фракций
Глава государства назвал главную задачу парламентариев на ближашие месяцы

По его словам, в России нет необходимости возврата к режиму нерабочих дней, который объявлялся весной.

«Имея в виду огромность нашей территории, мы с самого начала говорили о том, что значительную часть компетенции мы передаем для решения на уровень субъектов Российской Федерации. Кстати говоря, посмотрите, по сути, по этому пути пошли потом все крупные страны, потому что это оказалось верным подходом», — продолжил российский лидер.

Говоря о состоянии российской экономики, Путин назвал макроэкономические показатели приемлемыми.

«У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается, агропромышленный комплекс дает очень хороший результат и прирост даже. Экспорт восстанавливается», — добавил он.

Ранее в ходе выступления Путин заявил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни. Миру еще предстоит осмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

XVII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» стартовало 20 октября в Москве, оно проходит до 22 октября. Тема мероприятия в этом году — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». В этом году из 200 участников порядка 170 выступают в режиме онлайн.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020