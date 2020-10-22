Путин заявил о влиянии пандемии коронавируса на все сферы жизни

Президент России Владимир Путин в ходе своего дистанционного выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября, заявил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни.

«Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. Скажу больше: повседневную привычную жизнь каждого человека», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что миру еще предстоит осмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

На сегодняшний день, по словам президента, коронавирус не отступил и продолжает представлять серьезную угрозу, что заставляет задуматься о предстоящих кардинальных переменах в жизни.

Пандемия, по мнению Путина, напомнила о хрупкости человеческой жизни.

«Трудно было предоставить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке даже в самых благополучных состоятельных странах человек может остаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не перед такой уж страшной угрозой», — подчеркнул президент.

Вместе с этим эпидемия коронавируса показала, что важно не только развитие науки, но и доступность массовой системы здравоохранения, а также дала понять, насколько важна ответственность и собранность власти для борьбы со страхом в обществе, заметил Путин.

При этом глава государства отметил, что в условиях пандемии у России не было другого выбора, кроме как биться за жизнь каждого человека.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

За минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19. В связи с выздоровлением выписано 11 428 человек. Всего в России выявлен 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 25 242 летальных исхода. Выздоровели 1 107 988 человек.

В России и мире на протяжении последних недель фиксируют рост заболеваемости COVID-19. 19 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день выявлено свыше 41,6 млн случаев коронавируса, скончалось более 1,13 млн человек, вылечился 31 млн пациентов.

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