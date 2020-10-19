В Роспотребнадзоре заявили о скором пике распространения COVID-19 в России

Россия, вероятно, подходит к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки. Об этом 19 октября заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что принимаемые ограничительные меры не сразу дают снижение заболеваемости даже при строгом их соблюдении. Пшеничная объяснила, что сейчас выявляют тех, кто заболел в течение последних двух недель, поэтому для того, чтобы увидеть эффект от мер, должен пройти хотя бы один инкубационный период.

«Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тыс. Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19», — передает слова Пшеничной «РИА Новости».

По ее мнению, в первой декаде ноября может начаться процесс стабилизации ситуации с коронавирусом, а после этого — постепенное снижение роста заболеваемости. В данной ситуации всё зависит от сознательности граждан, подчеркнула она.

За минувшие сутки в России было выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

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