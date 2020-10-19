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В Роспотребнадзоре заявили о скором пике распространения COVID-19 в России

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Россия, вероятно, подходит к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки. Об этом 19 октября заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Она подчеркнула, что принимаемые ограничительные меры не сразу дают снижение заболеваемости даже при строгом их соблюдении. Пшеничная объяснила, что сейчас выявляют тех, кто заболел в течение последних двух недель, поэтому для того, чтобы увидеть эффект от мер, должен пройти хотя бы один инкубационный период.

«Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тыс. Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19», — передает слова Пшеничной «РИА Новости».

По ее мнению, в первой декаде ноября может начаться процесс стабилизации ситуации с коронавирусом, а после этого — постепенное снижение роста заболеваемости. В данной ситуации всё зависит от сознательности граждан, подчеркнула она.

За минувшие сутки в России было выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

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Всего с начала пандемии в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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