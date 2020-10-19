В России за сутки выявили 15 982 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Об этом 19 октября сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5328 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

Всего с начала пандемии в России выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 человека.

Ранее в этот же день академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев спрогнозировал, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад после установления зимних морозов.

Накануне директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что около 15–20% из числа переболевших коронавирусом теряют выработанные антитела в течение пары месяцев, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов сообщил, что подавляющее большинство пациентов с COVID-19 в стране недавно вернулось с отдыха.

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