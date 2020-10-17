В Минздраве сочли большинство случаев COVID-19 в России завозными

Подавляющее большинство заразившихся коронавирусной инфекцией в России недавно вернулось с отдыха. Об этом рассказал журналистам главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

По его словам, привезти инфекцию могли до 90% заболевших. «Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах, в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно», — цитирует его 17 октября ТАСС.

По словам специалиста, необходимо очень строго следить за соблюдением карантинных мер, отмечает «Газета.ру». В пример Хаитов привел Китай, который благодаря жесткой дисциплине почти избавился от коронавируса.

В России с начала распространения инфекции выявлено 1 384 235 случаев COVID-19, в том числе 14 922 — за минувшие сутки. Скончались 24 002 пациента, выздоровели 1 065 199 человек. В Москве за последние 24 часа от коронавируса вылечился 2001 пациент.

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