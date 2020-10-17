В России за сутки выявили 14 922 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 14 922 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщил в субботу,17 октября, оперштаб.

Отмечается, что 26,9% из новых пациентов с подтвержденным коронавирусом не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число положительных тестов на COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве (4648) и Санкт-Петербурге (659).

За минувшие сутки в стране умерли 249 человек с подтвержденным коронавирусом, полностью выздоровели 8617 пациентов.

Таким образом, в России с начала распространения инфекции выявлено 1 384 235 случаев COVID-19, скончались 24 002 человека, выздоровели 1 065 199 пациентов.

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